POL-KN: (Konstanz) Unbekannte schlagen auf dem Parkplatz eines Baumarktes auf 29-Jährigen ein - Polizei sucht Zeugen

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits in der Nacht auf Sonntag, den 12.03.2023, auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Max-Stromeyer-Straße ereignet hat. Ein 29-Jähriger geriet bereits im Bereich der Garderobe einer angrenzenden Diskothek mit einem Unbekannten in eine verbale Auseinandersetzung. Um einem weiteren Konflikt aus dem Weg zu gehen verließ der junge Mann daraufhin die Disko in Richtung des Parkplatzes des dortigen Baumarktes. Dort griffen ihn mehrere unbekannte Männer unvermittelt von hinten an und traten und schlugen in der Folge mehrfach auf den am Boden liegen ein, ehe sie in einem Auto flüchteten. Zeugen, die den Vorfall auf dem Parkplatz beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Angreifer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

