POL-F: 230109 - 0039 Frankfurt-Sossenheim: Brandstiftung verursacht hohen Sachschaden

Frankfurt (ots) - Am Samstag (07. Januar 2023) verlangte ein 46-jähriger Mann Bargeld von einer 51-jährigen Frau in einer Lokalität in der Lorscher Straße. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen nahm die Polizei den 46-Jährigen fest. Gegen 08:30 verweilte der 46-Jährige in einer Bar und versuchte sein Glück an den dortigen Spielautomaten. Nachdem er kein Bargeld mehr hatte, ...

