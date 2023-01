Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230109 - 0036 Frankfurt - Rödelheim: Polizei statt Bargeld

Frankfurt (ots)

Am Samstag (07. Januar 2023) verlangte ein 46-jähriger Mann Bargeld von einer 51-jährigen Frau in einer Lokalität in der Lorscher Straße. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen nahm die Polizei den 46-Jährigen fest.

Gegen 08:30 verweilte der 46-Jährige in einer Bar und versuchte sein Glück an den dortigen Spielautomaten. Nachdem er kein Bargeld mehr hatte, verlangte er dies von der zu der Zeit anwesenden Putzkraft. Die 51-Jährige verweigerte die Herausgabe ihres Geldes, woraufhin der Glückspieler mehrfach auf die 51-Jährige einschlug. Anstatt Bargeld bekam er jedoch eine Tasse Kaffee überschüttet. Die 51-Jährige verließ zügig die Bar und winkte einer vorbeifahrenden Polizeistreife um Hilfe herbei. Die Beamte nahmen den Täter vor Ort fest.

Unbeeindruckt von der Festnahme beleidigte der 46-Jährige die eingesetzten Beamte, welche ihn in das Zentrale Polizeigewahrsam des hiesigen Polizeipräsidiums verbrachten.

Die 51-jährige Frau erlitt leichte Verletzung.

Der 46-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung und der Beleidigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell