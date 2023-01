Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230109 - 0033 Frankfurt-Rödelheim: Festnahmen nach versuchtem Fahrzeugeinbruch

Frankfurt (ots)

(th) In der Nacht von Samstag (07. Januar 2023) auf Sonntag (08. Januar 2022) versuchten drei Tatverdächtige einen PKW in der Friedrich-Kahl-Straße in Rödelheim zu entwenden. Eine aufmerksame Anwohnerin alarmierte die Polizei. Zwei Personen konnten festgenommen werden.

Gegen 01.00 Uhr meldete eine Anwohnerin der Friedrich-Kahl-Straße, dass soeben drei Personen einen PKW entwenden würden. Als die entsandten Funkstreifen am Tatort eintrafen, konnten drei Personen an bzw. in einem BMW festgestellt werden. Beim Erblicken der Polizei flüchteten die Männer schlagartig. Zwei Tatverdächtige konnten durch die Polizisten nach kurzer Verfolgung eingeholt und festgenommen werden. Ein dritter Tatverdächtiger konnte fliehen. An dem BMW wurden äußerlich keine Aufbruchspuren festgestellt, allerdings wiesen Beschädigungen im Fahrzeuginneren sowie mehrere aufgefundene Funkschlüssel auf einen versuchten Diebstahl hin. Zudem führten die Tatverdächtigen Aufbruchwerkzeug bei sich.

Die alkoholisierten 19 und 27 Jahre alten Männer verfügen beide nicht über einen festen Wohnsitz. Sie wurden zwecks richterlicher Vorführung in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell