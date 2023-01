Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230108 - 0031 Frankfurt - Sachsenhausen: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

Seit dem Nachmittag des 06.01.2023 wird der 86-jährige Herr Manfred Schön vermisst.

Herr Schön wurde am 06.01.2023 gegen 13.00 Uhr zuletzt gesehen. In der Vergangenheit war er häufig fußläufig im Bereich des nördlichen Mainufers unterwegs. Anlaufpunkt war hier stets eine Kfz-Werkstatt in diesem Bereich. Herr Schön ist zeitlich und örtlich nicht orientiert. Es kann nicht ausgeschlossen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Herr Schön ist ca. 170 cm groß, hat eine schlanke Statur sowie einen grauen Haarkranz. Bekleidet ist er mit einer dunkelblauen Jacke, einem Strickpullover, einer braunen oder grauen Stoffhose sowie Lederschuhen.

Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt am Main unter (069) 755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle.

