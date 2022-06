POL-MS: Unfall an der Sentruper Straße - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Am Donnerstag (23.6.) haben bislang unbekannte Täter Wertsachen am Ufer des Dortmund-Ems-Kanals entwendet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. In Höhe der Eulerstraße an der Eisenbahnbrücke hatten die Diebe gegen 18:30 Uhr eine günstige Gelegenheit genutzt. Während eine 20-Jährige im Kanal badete, entwendeten die Täter ihren unbeaufsichtigten Rucksack samt den darin verstauten Wertsachen ...

