POL-F: 230108 - 0030 Frankfurt - Westend: Festnahme nach versuchtem Geschäftseinbruch

Frankfurt (ots) - (th) Am Samstagabend (07. Januar 2023) konnte ein Tatverdächtiger unmittelbar nach einem Einbruch in einen Kindergarten in der Schumannstraße festgenommen werden. Die Geschäftsführerin des Kindergartens erhielt gegen 20.00 Uhr von der Sicherheitsfirma einen Anruf. Man teilte ihr mit, dass ein Bewegungsmelder im Gebäude ausgelöst wurde. Die Frau ...

