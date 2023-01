Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230108 - 0027 Frankfurt - Westend

Bockenheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(th) Am Freitag, den 06. Januar 2023, kam es im Kreuzungsbereich Bockenheimer Landstraße / Zeppelinallee zu einem schweren Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Fußgängerin und einem PKW. Die 71-jährige Fußgängerin wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 11.50 Uhr überquerte die 71-Jährige fußläufig von der Bockenheimer Warte kommend die Zeppelinallee in Richtung Palmengarten. Dabei nutze sie nicht den Fußgängerüberweg, sondern überquerte die Fahrbahn über die Grünfläche, welche an dieser Stelle die Fahrbahnen trennt. Als eine 50-Jährige mit ihrem PKW die Kreuzung aus Richtung Senckenberganlage kommend überquerte, kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin schwer verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik verbracht.

