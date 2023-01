POL-F: 230108 - 0026 Frankfurt - Niederursel: Schwerer Verkehrsunfall mit E-Bike - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) - (dr) Am Mittwoch, den 04. Januar 2023, kam es in der B-Ebene der U-Bahnstation Merianplatz zu einer gefährlichen Körperverletzung, als ein 56-Jähriger Mann einen 85-Jährigen mit einem massiven Ast attackierte. Der Tatverdächtige flüchtete nach der Tat, konnte aber bereits am Donnerstag auf ...

