Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230106 - 0024 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Dealer leistet Widerstand

Frankfurt (ots)

(di) Zivilbeamte beobachteten gestern Nacht (06. Januar 2023) einen Drogendeal im Bahnhofsviertel. Der Dealer wurde festgenommen, leistete jedoch Widerstand. Zwei Beamte wurden hierbei leicht verletzt.

Nachdem ein 30-Jähriger durch Zivilbeamte gegen 00:00 Uhr in der Taunusstraße beim Verkauf von Drogen beobachtet wurde, setzten die Beamten zur Kontrolle an. Während der Überprüfung der Personalien ergriff der Dealer zunächst die Flucht und rannte in Richtung des Hauptbahnhofs. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Dealer schnell einholen. Bei der Festnahme leistete der 30-Jährige jedoch heftigen Widerstand, indem er um sich schlug und fortwährend versuchte, sich den Beamten zu entziehen. Zudem versuchte er im Gerangel einem Beamten die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen, was jedoch unterbunden werden konnte. Die Person wurde festgenommen. Ein couragierter Passant griff mit ein und half, den Dealer festzuhalten. Zwei Beamte erlitten leichte Verletzungen.

Da es dem Dealer zu Beginn der Kontrolle gelang mehrere Plomben mit weißem, pulverförmigen Inhalt zu schlucken, wurde er zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert und dort bewacht. Nach Beendigung der medizinischen Beobachtung wurde der 30-Jährige nach Rücksprache mit der Justiz wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen des Verdachts des BTM-Handles sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Zudem wurde festgestellt, dass sich der Mann unerlaubt in Deutschland aufhält.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell