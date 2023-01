POL-F: 230109 - 0032 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Widerstand nach Festnahme mit Marihuanahandel

Frankfurt (ots) - Seit dem Nachmittag des 06.01.2023 wird der 86-jährige Herr Manfred Schön vermisst. Herr Schön wurde am 06.01.2023 gegen 13.00 Uhr zuletzt gesehen. In der Vergangenheit war er häufig fußläufig im Bereich des nördlichen Mainufers unterwegs. Anlaufpunkt war hier stets eine Kfz-Werkstatt in diesem Bereich. Herr Schön ist zeitlich und örtlich nicht orientiert. Es kann nicht ausgeschlossen, dass er ...

