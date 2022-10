Bundespolizeidirektion Stuttgart

BPOLD S: Spezialkräfte der Bundespolizei nehmen Schleuser fest

Böblingen (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Stuttgart hat heute (Donnerstag, 27. Oktober 2022) im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart zwei Schleuser festgenommen. Zum Einsatz kamen Spezialkräfte der Bundespolizei, da Hinweise auf eine Schusswaffe bei einem der Schleuser vorlagen.

Bei den Festgenommen handelt sich um zwei männliche syrische Brüder im Alter von 39 und 44 Jahren. Der 44-Jährige steht im Verdacht, eine Schusswaffe zu besitzen. Bei den anschließenden fünf Wohnungsdurchsuchungen in Bayreuth, Altdorf und Aham (Landkreis Landshut) sowie in Stuttgart wurde umfangreiches Beweismaterial aufgefunden, darunter mehrere Speichermedien und Bargeld.

In dem seit Februar 2022 andauernden Ermittlungsverfahren werden beide Festgenommenen beschuldigt, banden- und gewerbsmäßig syrische und irakische Staatsangehörige über die Balkanroute nach Deutschland geschleust zu haben. Dabei soll der 39-Jährige als Organisator und der 44-Jährige als Fahrer agiert haben.

Bisherige Ermittlungen brachten 13 Schleusungsfahrten zu Tage. Dabei sollen bis zu sieben Personen pro Schleusung in normalen Personenwagen transportiert worden sein. Die Bezahlung von bis zu 10.000 Euro pro Fahrt erfolgte über das sogenannte "Hawala-Banking" (illegales "Bankensystem", das zur Verschleierung des Zahlungsverkehrs genutzt wird). Die Geschleusten sollen zum Teil im Kofferraum der Fahrzeuge transportiert worden sein. Eine mögliche Gefährdung und lebensbedrohliche Situation im Falle eines Unfalls wurde hierbei billigend in Kauf genommen, um eine Gewinn-Maximierung zu erzielen.

Ein Festgenommener wurde noch am Morgen am Amtsgericht Landshut vorgeführt und in die Justizvollzugsanstalt Landshut eingeliefert. Für den zweiten Festgenommen hat das Amtsgericht die Vorführung im Laufe des Tages vorgesehen.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Es waren über 90 Bundespolizistinnen und Bundespolizisten im Einsatz.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell