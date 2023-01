Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230109 - 0035 Frankfurt-Fechenheim: Verkehrskontrolle mit Folgen

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte des 18. Reviers bewiesen am Sonntag, den 8. Januar 2023, den richtigen Riecher, als sie ein Fahrzeug auf der Hanauer Landstraße anhielten. Für den 61 Jahre alten Fahrer eines Kleintransporters, der offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, war die Fahrt auch prompt zu Ende. Doch das sollte nicht alles sein.

Gegen 15:30 Uhr geriet ein VW-Transporter auf der Hanauer Landstraße in eine Verkehrskontrolle. Am Steuer saß ein 61-jähriger Mann, der offenbar unter Drogeneinfluss stand. Die Polizeibeamten durchsuchten in der Folge das Fahrzeug und wurden schließlich fündig. Rund 30 Gramm Heroin und 1,6 Gramm Crack kamen zum Vorschein. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten zudem noch über 8 Gramm weiteres Heroin, circa 9 Gramm Amphetamin und rund 42 Gramm an Marihuana-Tabak-Gemisch auf. Sie stellten die Betäubungsmittel sowie das Mobiltelefon des 61-Jährigen als Beweismittel sicher. In diesem Zusammenhang führten die weiteren Ermittlungen die Beamten noch zu einem 39-jährigen Mann in den Main-Taunus-Kreis, in dessen Wohnung diverse Utensilien, die auf den Handel mit Drogen hindeuten, aufgefunden wurden, sowie eine PTB-Waffe. Auch hier wurden die Beweismittel sichergestellt.

Die beiden Beschuldigten wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen sie wurde jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels eingeleitet. Zudem muss sich der 61-Jährige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

