POL-PDNR: Täter bei versuchten Diebstahl eines Stromaggregats ertappt

Asbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben zwei bisher unbekannte männliche Täter versucht, Im Bitzenfeld in Asbach aus einem Carport ein abgestelltes Stromaggregat zu entwenden. Der Geschädigte befand sich gegen 03:00 Uhr in seiner Garage und bemerkte 2 Männer, die offensichtlich das Stromaggregat stehlen wollten. Als die Täter den Eigentümer in der Garage bemerkten, flüchteten sie in Richtung Krankenhaus. Der Geschädigte konnte die beiden Täter wie folgt beschreiben: Alter ca. 20 - 25 Jahre, Größe ca. 160 - 170 cm, eine Person trug eine helle Jacke und hat eine Größe von ca. 190 cm

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

