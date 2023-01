Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Almersbach (ots)

Am Sonntag, 22.01.2023, gegen 02.00 Uhr, ereignete sich in Almersbach ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Straße Im Unterdorf in Richtung Koblenzer Straße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Der am geparkten Fahrzeug entstandene Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 3.000,-Euro. Die PI Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

