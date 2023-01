POL-PDNR: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Bad Hönningen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Walther-Feld-Straße ein Verkehrszeichen (Absolutes Halteverbot) in einer dortigen Kurve beschädigt. Vermutlich aufgrund der Witterung verlor der flüchtige Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr das Schild. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden. ...

