POL-FR: Freiburg-Innenstadt: Rangelei und Pfeffersprayeinsatz nach gescheitertem Diebstahlsversuch - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - In der Schulstraße parkte am Freitag, 06.01.2023 gegen 12.00 Uhr ein 51 Jahre alter Mann sein Auto. Als er am Samstag, 07.01.2023 gegen 10.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte waren beide Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. An einem weiteren Pkw wurde ...

mehr