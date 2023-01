Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Beide Außenspiegel von Fahrzeug beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In der Schulstraße parkte am Freitag, 06.01.2023 gegen 12.00 Uhr ein 51 Jahre alter Mann sein Auto. Als er am Samstag, 07.01.2023 gegen 10.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte waren beide Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. An einem weiteren Pkw wurde ebenfalls versucht einen der beiden Außenspiegel zu beschädigen. Hierbei entstand jedoch augenscheinlich kein Sachschaden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Schulstraße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

