Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Fahrzeug gerät in Brand

Freiburg (ots)

Beim Einfahren in einen Hof in der Hauptstraße fiel am Samstag, 07.01.2023 gegen 07.50 Uhr dem 43 Jahre alten Fahrzeugführer auf, dass der Motor seines Mitsubishis anfing zu stottern und anschließend aus dem Motorraum Rauch aufstieg. Er und seine Beifahrerin stiegen aus dem Auto aus, welches währenddessen im Bereich des Motors anfing zu brennen. Die Feuerwehr wurde verständigt und rückte mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an. Der Motorraum konnte schnell gelöscht werden. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand.

