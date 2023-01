Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsschild überfahren - Unfallverursacher flüchtig

Bad Hönningen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Walther-Feld-Straße ein Verkehrszeichen (Absolutes Halteverbot) in einer dortigen Kurve beschädigt. Vermutlich aufgrund der Witterung verlor der flüchtige Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr das Schild. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden. Das flüchtige Fahrzeug dürfte einen deutlichen Schaden im Bereich des vorderen Kennzeichens aufweisen. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Linz zu melden.

