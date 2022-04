LPI-G: Leitpfosten entfernt

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Am 06.04.2022 gegen 13:15 Uhr rangierte der Fahrer eines Lkw VW in der Pestalozzistraße. Beim rückwärts rangieren kollidierte der 37-jährige Fahrzeugführer mit einem Laternenmast. Am Lkw selbst als auch am Laternenmast entstand Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

