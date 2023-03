Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Kind fährt gegen geparktes Auto und verletzt sich - Polizei sucht Zeugen (17.03.2023)

Konstanz (ots)

Ein Kind ist am Freitagnachmittag mit einem Fahrrad auf dem Sonnentauweg gegen ein geparktes Auto gefahren und gestürzt. Gegen 15 Uhr fuhr das unbekannte Mädchen auf dem Sonnentauweg in Richtung Schleyerweg. Auf Höhe der Hausnummer 59 streifte das etwa 12 Jahre alte Mädchen mit seinem Rad ein geparktes Auto und stürzte. Ein Anwohner, der den Aufprall hörte, kümmerte sich umgehend um das augenscheinlich nur leicht verletzte Kind und versorgte die Wunde am Daumen mit einem Pflaster. Anschließend setzte sich das unbekannte Mädchen wieder auf sein Fahrrad und fuhr davon. Am Auto entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Mädchens geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten KN-Wollmatingen, Tel. 07531 94299-3, zu melden.

