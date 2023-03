Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Reichenaustraße - Polizei sucht Zeugen (18.03.2023)

Konstanz (ots)

Am Samstagabend ist es auf der Reichenaustraße zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 19:15 Uhr war ein 25-Jähriger mit einem Audi A5 auf der Reichenaustraße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Im zweispurigen Bereich auf Höhe eines Einkaufsmarktes geriet ein auf der linken Spur fahrender Unbekannter mit einem dunklen Jeep oder SUV auf die rechte Fahrspur und touchierte dabei den Außenspiegel des daneben fahrenden Audis. Trotz mehrfacher Signale des Audi-Fahrers um den Unbekannten zum Anhalten zu bewegen fuhr der Mann unbeirrt weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. An der Kreuzung zur Opelstraße musste der Unbekannte schließlich verkehrsbedingt anhalten, woraufhin der 25-Jährige aus dem Audi ausstieg und den Unbekannten zur Rede stellte. Dieser reagierte jedoch nicht und setzte seine Fahrt mit grün werdender Ampel in Richtung Singen fort. Zeugen, die sowohl den Streifvorgang, als auch die Situation an der Kreuzung zur Opelstraße beobachtet haben und Hinweise auf den unbekannten dunklen Jeep oder SUV mit KN-Kennzeichen, der mit drei jungen Männer besetzt war, geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, in Verbindung zu setzen.

