POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Rielasinger Straße (17.03.2023)

Hilzingen-Watterdingen (ots) - Unbekannte haben am Samstagabend in der Grillhütte in der Wiesentalstraße mehrere Einwegpaletten verbrannt. Durch die Größe des dadurch entstandenen Feuers wurden neben der Umrandung der Grillstelle auch die Balken der Überdachung in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des ...

mehr