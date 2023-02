LPI-GTH: Einbruch in Rohbau - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern betraten Unbekannte in der Zeit von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Ibenhainer Straße. Dabei richteten sie einen Schaden von knapp 1.000 Euro an den Nebengelassen an. Offenbar wurde nichts entwendet. Eine Zeugin hat zwei Personen zu Fuß flüchten sehen. Es handelte sich um zwei männliche Personen, ca. 15-18 Jahre alt, 180 cm groß, ...

mehr