Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchter schwerer Raub in Huckarde - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1364

Am Montagnachmittag (12. Dezember) haben zwei unbekannte Männer versucht einen Paketboten auf der Jungferntalstraße auszurauben. Die Polizei Dortmund sucht Zeugen.

Um 14 Uhr befand sich der 28-jährige Paketbote in Höhe der Jungferntalstraße 149, als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Unmittelbar darauf zog dieser ein Messer und bedrohte den Lüner damit. Ein weiterer Mann stieg währenddessen in den Lieferwagen und versuchte dort Pakete zu öffnen. Der in der Fahrerkabine sitzende Hund des 28-Jährigen schlug an und verbellte die beiden Männer.

Diese ergriffen ohne Beute die Flucht in Richtung Norden über die Fußgängerbrücke zur Straße Mosselde.

Die beiden Männer können von dem Zeugen wie folgt beschrieben werden:

Person 1

- Mitte 20 Jahre alt - ca. 175 cm groß - dunkler Hauttyp - schwarze Daunenjacke mit gelben Emblem auf dem Arm - schwarze Jogginghose - Teppichmesser - sprach kein Deutsch

Person 2

- Mitte 20 Jahre alt - ca. 165 cm groß - dunkler Hauttyp - schwarze Wintermütze - schwarze Daunenjacke in "Plastik-Optik" - schwarze Jogginghose - sprach kein Deutsch

Die Polizei ermittelt wegen versuchten schweren Raubes und sucht Zeugen. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Angaben zu den Tätern machen? Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell