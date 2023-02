Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern betraten Unbekannte in der Zeit von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Ibenhainer Straße. Dabei richteten sie einen Schaden von knapp 1.000 Euro an den Nebengelassen an. Offenbar wurde nichts entwendet. Eine Zeugin hat zwei Personen zu Fuß flüchten sehen. Es handelte sich um zwei männliche Personen, ca. 15-18 Jahre alt, 180 cm groß, schwarze Klamotten, einer davon mit Kapuzenshirt und grüner Aufschrift auf dem Rücken; einer der Personen trug eine schwarze Kurzhaarfrisur. Wer kann außerdem noch Angaben machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0042012/2023 entgegengenommen. (ah)

