Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Unbekannter versucht in Wohnhaus einzubrechen

Ludwigsburg (ots)

Ungewöhnliche Geräusche ließen einen Bewohner eines Wohnhauses in der Nagoldstraße in Eglosheim am Samstag gegen 18.30 Uhr aufmerksam werden. Der Jugendliche befand sich im Untergeschoss, als er auf den Krach im Erdgeschoss aufmerksam wurde, wo sich eigentlich niemand befinden sollte. Als er nach oben kam, fand er ein aufgebrochenes Fenster vor. Mutmaßlich war es kurz zuvor von einem noch unbekannten Täter eingeschlagen worden. Dieser dürfte wiederum den Jugendlichen bemerkte haben und hierauf, möglicherweise ohne das Haus überhaupt betreten zu haben, die Flucht ergriffen haben. Durch das Polizeirevier Ludwigsburg wurden Fahndungsmaßnahmen durchgeführt, die jedoch nicht zur Feststellung eines Verdächtigen führten. Unter Tel. 07141 18-5353 nimmt die Polizei Hinweise entgegen.

