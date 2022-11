Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag ereignete sich im Kreuzungsbereich der Fasanenstraße und der Friedrich-Ebert-Straße in Ludwigsburg eine Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, noch Zeugen sucht. Gegen 17.45 Uhr war ein 16 Jahre alter Radfahrer in der Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung der Bundesstraße 27 kommend unterwegs. Als er die Einmündung zur Fasanenstraße passieren wollte, fuhr dort eine bislang unbekannte Frau mit ihrem schwarzen PKW heraus. Mutmaßlich hatte diese den Radler übersehen und nahm ihm in der Folge die Vorfahrt, was zu einer Kollision führte. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Jugendlichen in ein Krankenhaus und wies die Frau an, vor Ort auf die alarmierte Polizei zu warten. Als eine Streifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, konnten die Beamten jedoch niemanden mehr antreffen. Die gesuchte Frau soll zwischen 35 und 45 Jahren alt und etwa 170 cm groß sein. Sie hat schwarzes, langes Haar und ein asiatisches Aussehen. Im PKW saß zum Unfallzeitpunkt ein Mädchen im Alter zwischen sieben und neun Jahren. Bei dem in den Unfall verwickelten PKW soll es sich um einen VW Golf oder Polo gehandelt haben. Neben Zeugen, bittet die Polizei auch insbesondere die Fahrerin sich zu melden.

