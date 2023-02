LPI-GTH: Fahrzeug mit Baustellenschild beschädigt - Zeugen gesucht

Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich heute Nacht gegen 02.00 Uhr Zutritt zu einer Bäckerei- Filiale in einem Einkaufsmarkt in der Straße des Friedens. Sie entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Straße des Friedens oder im Raum Neudietendorf gemacht haben. Hinweise ...

mehr