LPI-GTH: Einbruch in Sporthalle - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - In der Zeit vom 11.02.23, 17.00 Uhr bis 12.02.23,13.00 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Pfortenwallgasse ein. Der oder die Täter entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0040760/2023 entgegengenommen. ...

