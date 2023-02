Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Katze angefahren - Zeugenaufruf

Schnellmannshausen (Wartburgkreis) (ots)

Ein Unbekannter verletzte am Montagabend, gegen 22.00 Uhr, höchstwahrscheinlich mit einem Fahrzeug eine Katze auf der Eisenacher Straße. Das Tier wurde durch Polizeibeamte auf der Straße am Ortsausgang in Richtung Creuzburg festgestellt. Der Eigentümer der grau getigerten, erwachsenen Katze konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Das verletzte Tier wurde an Mitarbeiter der Gemeinde Treffurt übergeben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ein und sucht Zeugen, die Informationen zum Unfallverursacher geben können. Weiterhin bittet die Polizei den Eigentümer, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0042099/2023 entgegengenommen. (mwi)

