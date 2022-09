Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike entwendet

Randalierer unterwegs

Lüdenscheid (ots)

E-Bike entwendet

Zwischen Donnerstagmorgen, 09:45 Uhr und Donnerstagnachmittag, 15:30 Uhr wurde an der Knapper Straße ein E-Bike entwendet. Bei dem E-Bike handelt es sich um silbernes Trekkingfahrrad der Marke Risse & Müller. Das Fahrrad war mit einem Bügelschloss gesichert. Täterhinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 0239190990 entgegen. (wib) Randalierer unterwegs Am Donnerstagnachmittag, 16:35 Uhr, randalierte ein 35-jähriger Lüdenscheider in der Kampstraße. Er riss eine Lampe einer Baustellenbake ab, warf sie in die Baugrube, trat gegen mehrere Mülltonnen und schrie herum. Die hinzugezogenen Polizisten kannten den Lüdenscheider schon, da er vorher schon mal auffällig geworden war. Zur Verhinderung weitere Straftaten wurde der alkoholisierte Mann ins Polizeigewahrsam gebracht. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. (wib)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell