Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Wüste Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Ulm - Bundespolizei stellt flüchtenden Tatverdächtigen

Ulm (ots)

Wegen einer Zigarette sind am Sonntagvormittag (02.04.2023) zwei Männer im Alter von 39 und 42 Jahren am Hauptbahnhof Ulm aneinandergeraten. Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich die beiden Kontrahenten gegen 10:45 Uhr im Warteraum auf Bahnsteig 1, als sich der Ältere eine Zigarette anzündete. Als der 39-Jährige ihn daraufhin ansprach, dies zu unterlassen, gerieten die beiden zunächst in verbale Streitigkeiten. Infolge dessen schlug der 42-jährige deutsche Staatsangehörige dem jüngeren Mann offenbar unvermittelt ins Gesicht. Eine anschließende Rangelei auf dem Boden endete nach jetzigem Kenntnisstand darin, dass der 42-Jährige seinem Kontrahenten einen Büschel Haare herausriss. Nachdem dieser nach Hilfe rief, flüchtete der mutmaßliche Täter zunächst unerkannt in Richtung Bahnhofshalle. Eine Streife der Bundespolizei stellte ihn gegen 15:00 Uhr im Bereich des Reviers im Hauptbahnhof fest. Er muss nun wegen des Verdachts der Körperverletzung mit einem Strafverfahren rechnen.

