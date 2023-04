Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender beim Ausstieg bestohlen

Heilbronn (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am heutigen Morgen (05.04.2023) den Geldbeutel eines 58-jährigen Reisenden beim Ausstieg aus einem Zug entwendet.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Reisende gegen 08:15 Uhr von Lauffen nach Heilbronn, als er kurze Zeit später am Bahnhof Heilbronn Sülmertor aussteigen wollte. Hierbei kam es an der Tür zu einem Gedränge. Diesen Umstand nutzte der Unbekannte offenbar aus, um den Geldbeutel mit etwa 70 Euro Bargeld aus der Gesäßtasche des Reisenden zu entwenden. Der 58-Jährige bemerkte den Diebstahl noch am Bahnsteig und erstattete anschließend Anzeige beim Bundespolizeirevier Heilbronn. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +4971318882600 entgegengenommen.

Die Bundespolizei weißt in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Taschendiebe besonders in Menschenmengen auftreten und oftmals Tricks anwenden, um ihre Opfer abzulenken. Gegenstände wie Koffer oder Taschen sollten nie unbeaufsichtigt gelassen und Bargeld, EC- und Kreditkarten immer am Körper verteilt getragen werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell