Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter beleidigt und tritt Reisende

Stuttgart (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend (04.04.2023) eine 57-jährige Reisende in einer S-Bahn der Linie S4 Richtung Backnang beleidigt und getreten. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Unbekannte gegen 22:15 Uhr der Reisenden und ihrem 53-jährigen Ehemann beim Einstieg am Hauptbahnhof Stuttgart (tief) den Zutritt zur 1. Klasse verweigert haben. Im weiteren Verlauf beleidigte er das Ehepaar offenbar mehrmals, bevor er der 57-Jährigen unvermittelt gegen das Schienbein trat. Beim Halt der S-Bahn an der Haltestelle Nordbahnhof flüchtete der mutmaßliche Täter offenbar über eine Brücke in Richtung Heilbronner Straße. Eine Fahndung nach dem unbekannten Mann durch alarmierte Kräfte von Bundes- und Landespolizei verlief ergebnislos. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Bundespolizei Stuttgart unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

