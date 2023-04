Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: "Fahrräder richtig sichern!": Polizei bietet weiteres kostenloses Online-Webinar am 19. April 2023 an; Anmeldung erforderlich

Kassel (ots)

Wie sichere ich Fahrräder richtig? Geht das überhaupt? Die Fachberaterinnen und Fachberater für Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Nordhessen laden am Mittwoch, dem 19. April 2023, um 17 Uhr, zu einem weiteren Online-Webinar ein, bei dem genau diese Fragen beantwortet werden sollen. Bereits am 1. März dieses Jahres hatten sie ein solches Webinar angeboten, was auf große Resonanz stieß. Interessierte bekommen in dem Webinar am 19. April erneut Tipps und Tricks aufgezeigt, wie man Fahrräder möglichst wirkungsvoll gegen Diebstahl sichern kann. Dabei wird beispielsweise auf verschiedene Sicherungsmöglichkeiten näher eingegangen, die Fahrradcodierung erklärt oder die Möglichkeiten von GPS-Trackern zur Ortung im Falle eines Diebstahls erläutert.

Natürlich können die Teilnehmenden während des Chats auch Fragen an die Fachberaterinnen und Fachberater richten. Da die Teilnehmerzahl begrenzt und eine Voranmeldung nötig ist, sollten Interessierte nicht lange zögern.

Link zur Anmeldung: https://next.edudip.com/de/webinar/fahrrader-richtig-sichern/1903044

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell