Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrolle durch Polizeistation Wolfhagen wird Autofahrer zum Verhängnis: Anzeigen wegen Drogendelikten; Auto stillgelegt

Kassel (ots)

Habichtswald-Dörnberg (Landkreis Kassel): Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit, die Beamte der Polizeistation Wolfhagen am gestrigen Montagmorgen gemeinsam mit Beamten der Bereitschaftspolizei in Habichtswald-Dörnberg durchführten, wurden einem 40 Jahre alte Mann aus Habichtswald zum Verhängnis. Er war gegen 10 Uhr mit seinem Pkw in die Kontrollstelle gewinkt worden, wobei die Polizisten bei den anschließenden Überprüfungen auffällige Verhaltensweisen bei ihm feststellten. Er geriet aufgrund einiger weiterer Tests in den Verdacht, unter Drogeneinfluss zu stehen, was ein Drogenvortest kurz darauf auch bekräftigen sollte. Dieser schlug auf verschiedene Drogenarten im Urin des 40-Jährigen an. Zudem fanden die Beamten in seinen Taschen eine kleinere Menge Amphetamin. Die daraufhin eingeleiteten Strafverfahren wegen des Drogenbesitzes und der Drogenfahrt sowie die Blutentnahme durch einen Arzt bildeten aber noch nicht den Abschluss. Ein in seinem Fahrzeug gefundenes Springmesser zog zusätzlich eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz nach sich. Darüber hinaus durchsuchten die Beamten im Anschluss die Wohnung des 40-Jährigen. Dort fanden sie weitere unterschiedliche Betäubungsmittel, wie jeweils kleinere Mengen LSD, Ecstasy, Amphetamin und Marihuana, sowie verschiedenste Drogenutensilien, die sie sicherstellten und ein Verfahren wegen Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln einleiteten. Zu allem Überfluss musste am Ende auch noch das Auto des Mannes beanstandet werden. An dem Golf stellten hinzugerufene Beamte der "EG Tuner" bei genauer fachlicher Betrachtung einen montierten, nicht zugelassenen Luftfilter sowie einige Fahrzeugmängel fest, die letztlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Wagens führten. Dahingehend wird der 40-Jährige sich nun zusätzlich wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten müssen.

