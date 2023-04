Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen von Auseinandersetzung in Gartenstraße gesucht: 26-Jähriger von Unbekannten mit Messer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Am frühen Sonntagabend wurde die Kasseler Polizei von mehreren Anwohnern zu einer Schlägerei in die Gartenstraße in Kassel gerufen, bei der auch ein Schuss gefallen sein soll. Bei Eintreffen der ersten alarmierten Streifen nur wenige Minuten später konnten die Beamten am Ort des Geschehens, in Höhe einer Grünfläche an der Ecke zur Ysenburgstraße, allerdings keine Personen mehr antreffen. Wie die sofortige Befragung von Zeugen ergab, hatten sich dort gegen 18:30 Uhr offenbar fünf bis sechs Personen attackiert, wobei am Ende ein Mann am Boden liegend mehrfach von anderen getreten worden sein soll. Anschließend seien die Beteiligten in zwei verschiedene Autos, die jeweils in der Nähe parkten, eingestiegen und in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Ob und mit was für einer Waffe ein Schuss abgegeben wurde, konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden.

26-Jähriger musste mit Stichverletzungen behandelt werden

Wenig später am Abend musste ein 26-Jähriger aus dem Rheingau-Taunus-Kreis jedoch mit Stichverletzungen in einem Kasseler Krankenhaus behandelt werden. Er hatte sich selbst in Behandlung begeben. Zwar ergab die medizinische Versorgung des Verletzten, dass die Stiche offenbar nicht lebensgefährlich waren, jedoch waren ihm diese von Unbekannten an gleich mehreren verschiedenen Körperstellen zugefügt worden. Die ins Krankenhaus gerufene Polizeistreife bekam schnell den Verdacht, dass es sich bei dem Verletzten um einen Beteiligten der Auseinandersetzung in der Gartenstraße handeln dürfte. Sowohl die Befragung des 26-Jährigen als auch die am Sonntag und am gestrigen Montag angestellten Ermittlungen ergaben allerdings keine konkreten Hinweise auf die Täter oder die Hintergründe der Auseinandersetzung. Aus diesem Grund suchen die mit dem Fall betrauten Ermittler der EG 1 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei bei der Aufklärung des Sachverhalts nun nach weiteren Zeugen.

Noch nicht bei der Polizei bekannte Zeugen, die am Sonntagabend, gegen 18:30 Uhr, Beobachtungen im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung in der Gartenstraße oder der anschließenden Flucht der Beteiligten gemacht haben, werden daher gebeten, sich unter der Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

