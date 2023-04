Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Unbekannte flüchten nach versuchtem Wohnungseinbruch in Vellmar ins Feld: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Zwei bislang unbekannte Täter sind am Samstagabend nach einem vergeblichen Einbruchsversuch in ein Haus in der Espenauer Straße in Vellmar ins angrenzende Feld geflüchtet. Ein Nachbar war gegen 22:40 Uhr durch Geräusche auf den Einbruchsversuch aufmerksam geworden und hatte anschließend zwei schlanke, dunkel gekleidete Gestalten in Richtung Feld wegrennen sehen. Er alarmierte daraufhin über den Notruf 110 die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Tätern durch mehrere Polizeistreifen führte leider nicht mehr zum Erfolg. Wie Beamte des zuständigen Polizeireviers Nord berichten, fanden sie an der Tür des besagten Hauses gleich mehrere Beschädigungen in Form von Hebelspuren vor. Jedoch hatte die Haustür den Einbruchsversuchen standgehalten.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls. Zeugen, die am Samstagabend in dem Wohngebiet rund um die Espenauer Straße oder im Bereich der angrenzenden Felder verdächtige Personen beobachtet haben und weitere Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell