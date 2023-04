Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schnelle Festnahme nach versuchtem Einbruch in Kasseler Schule dank Zeugenhinweis

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Einen mutmaßlichen Einbrecher nahm eine Streife des Polizeireviers Nord am gestrigen Sonntagabend auf einem Schulgelände im Stadtteil Wesertor dank eines Zeugenhinweises noch auf frischer Tat fest. Der Anwohner hatte gegen 17 Uhr beobachtet, wie ein Mann mit einem Backstein eine Fensterscheibe der Schule in der Josephstraße einwarf und sofort die Polizei alarmiert. Die herbeieilende Streife nahm auf dem Schulgelände wenige Augenblicke später den 38-jährigen Tatverdächtigen fest, auf den die von dem Zeugen abgegebene Beschreibung zutraf. An dem Schulgebäude wurde anschließend eine eingeworfene Scheibe festgestellt. Geöffnet worden war das Fenster aber offenbar noch nicht. Vermutlich wurde dem Einbrecher bei seinem weiteren Vorhaben die schnelle Mitteilung des Zeugen zum Verhängnis. Den festgenommenen 38-Jährigen aus Kassel, der bei der Polizei bereits hinreichend bekannt ist, brachten die Beamten anschließend für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Er muss sich nun wegen des versuchten Einbruchs verantworten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an und werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

