POL-KS: Schwalm-Eder-Kreis: Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Borken (Hessen)

Am Samstag, den 01.04.23, verschafften sich drei männliche Tatverdächtige, gegen 10:15 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung in Borken (Hessen), Am Kraftwerk. Nachdem die Anwohner der Aufforderung zur Herausgabe von Bargeld nicht nachkamen, verließen die Tatverdächtigen die Wohnung.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, osteuropäisches Aussehen. Einer war mit einer hellblauen Daunenjacke bekleidet und führte eine große Nike-Sporttasche mit sich. Die weiteren Tatverdächtigen waren mit einer schwarzen und einer weißen Jacke bekleidet. Vermutlich führte mindestens eine der Personen einen Schlagstock mit sich.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen.

Wer Hinweise zu den Geschehnissen geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Homberg, Tel.: 05681/ 774-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

