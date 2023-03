Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Festnahme nach versuchtem Einbruch in Tagespflegeeinrichtung: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

In den frühen Morgenstunden versuchten zwei junge Männer, die Eingangstür einer Tagespflege in der Herrmannstraße aufzubrechen. Nachdem dies misslang, flüchteten die beiden zu Fuß in Richtung Wilhelmshöher Allee. Ein Nachbar hatte den Vorfall aber mitbekommen und daraufhin umgehend die Polizei informiert. Bereits vier Minuten nach der Tat konnte eine der beiden Personen durch eine Polizeistreife festgenommen werden, dem zweiten Täter gelang zu Fuß die Flucht.

Am Freitagmorgen erhielt die Leitstelle der Polizei um 00:11 Uhr einen Anruf eines Anwohners der Herrmannstraße in der Kasseler Innenstadt, mit dem Hinweis, dass aktuell zwei Personen versuchen würden, in ein Haus einzubrechen. Umgehend alarmierte Polizeistreifen konnten noch in Tatortnähe einen der beiden Täter, einen 22-jährigen Mann aus Kassel, festnehmen. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem zweiten flüchtigen Täter, der lediglich als dunkel gekleidete jüngere männliche Person beschrieben werden konnte, verliefen bisher erfolglos. Aus diesem Grund suchen die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter, aber auch zu einem weiteren Einbruch geben können, der mit dieser Tat im Zusammenhang stehen könnte:

Weiterer Einbruch in unmittelbarer Tatortnähe

Weniger als 100 Meter vom Tatort in der Herrmannstraße entfernt wurde ein weiterer Einbruch gemeldet. Einem Anwohner war in der Straße "Königstor" um kurz nach 02:00 Uhr aufgefallen, dass die Tür zu einem Sanitätshaus offen stand. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatten bisher unbekannte Einbrecher die Eingangstür mit brachialer Gewalt öffnen können und anschließend die Räumlichkeiten betreten. Entwendet wurde im Anschluss aber nach derzeitigen Erkenntnissen nichts und die Täter verließen ohne Beute das Geschäft.

Der festgenommene 22-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Dirk Bartoldus, Pressestelle PP Nordhessen, Tel.: 0561-910 1008

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell