Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Beginn der Motorradsaison 2023: Polizei Nordhessen gibt Tipps für unfallfreien Start

Kassel (ots)

Nordhessen: Mit Beginn des Frühlingswetters zieht es wieder viele Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer auf die Straßen, auch in Nordhessen. Die schönen Landschaften und zahlreiche Ausflugsziele in unserer Region bieten fast überall ideale Bedingungen für eine Motorradtour. Leider endeten solche Fahrten in den vergangenen Jahren aber auch mit schweren oder gar tödlichen Unfällen. Nicht selten passierten solche Unfälle gleich zu Beginn der Motorradsaison, wenn sich andere Verkehrsteilnehmer mitunter noch nicht wieder auf Zweiräder im Straßenverkehr eingestellt haben oder es bei den Motorradfahrerinnen und -fahrern nach der Winterpause an Fahrpraxis mangelt. So verloren im Jahr 2022 sieben Motorradfahrer auf nordhessischen Straßen tragischerweise ihr Leben, vier davon gleich zu Beginn der Saison in den Monaten März und April. Deswegen möchte die Polizei auch in diesem Jahr frühzeitig auf die Gefahren für Zweiräder im Straßenverkehr hinweisen und allen Verkehrsteilnehmern Tipps geben, damit der Start in die Saison unfallfrei gelingt:

Technik und Sicherheit von Motorrädern

- Checken Sie gründlich Ihre "Maschine" nach der Winterpause - Beachten Sie insbesondere Bremsen, Beleuchtung und Bereifung mit vorgeschriebenem Luftdruck - Schützen Sie sich mit geeigneter Motorradschutzbekleidung! Zur gesamten Ausrüstung gehören: Motorradhelm, Leder- oder Textilkombination, Motorradhandschuhe und Stiefel - Verwenden Sie Protektoren, die das Verletzungsrisiko bei Stürzen vermindern - Nutzen Sie auffällige Reflektoren oder Warnwesten, damit sind Sie besser erkennbar und werden früher gesehen

Fahrtipps für Motorradfahrerinnen und -fahrer

- Fahren Sie vorschriftsmäßig immer mit Licht - Fahren Sie defensiv und überschätzen Sie sich nicht - Fahren Sie vorausschauend - Seien Sie stets bremsbereit - Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an - Schneiden Sie keine Kurven - In Kurven und bei Nässe müssen Sie besonders gefühlvoll bremsen - Absolvieren Sie nach längeren Fahrpausen ein Motorrad-Sicherheitstraining - Halten Sie bei Ausfahrten in der Gruppe genügend Abstand, fahren Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander

Für alle anderen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gilt

- Auf Zweiräder im Straßenverkehrsbild einstellen - Geschwindigkeiten von Motorrädern richtig einschätzen - Schulterblick kann Leben von Zweiradfahrerinnen und -fahrern retten

Mehr Informationen zum Beginn der Motorradsaison gibt es unter https://k.polizei.hessen.de/2102236139

