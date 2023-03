Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Lager-Containern

Autoreifen entwendet

Kleve (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen (27. März 2023) sind unbekannte Täter auf dem Außengelände eines Autohauses an der Kalkarer Straße drei Lager-Container angegangen. Sie brachen die Schlösser an drei Containern auf und entwendeten daraus eine Vielzahl von Autoreifen samt Alufelgen. Aufgrund der sperrigen Beute ist anzunehmen, dass ein größeres Fahrzeug für den Abtransport bereitstand. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

