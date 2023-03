Kalkar-Kehrum (ots) - Am Dienstag (28. März 2023) gegen 08:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Xantener Straße (B57)/ Uedemer Straße / Reeser Straße in Kehrum ein Verkehrsunfall, bei der Fahrer eines Motorrollers schwerste Verletzungen erlitt. Eine 37-jährige Autofahrerin aus Kalkar war in ihrem Ford B-Max auf der Uedemer Straße in Fahrtrichtung Reeser Straße unterwegs. Als sie die B57 überqueren wollte, kam es ...

