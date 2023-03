Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall

Motorrollerfahrer von PKW erfasst

Kalkar-Kehrum (ots)

Am Dienstag (28. März 2023) gegen 08:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Xantener Straße (B57)/ Uedemer Straße / Reeser Straße in Kehrum ein Verkehrsunfall, bei der Fahrer eines Motorrollers schwerste Verletzungen erlitt. Eine 37-jährige Autofahrerin aus Kalkar war in ihrem Ford B-Max auf der Uedemer Straße in Fahrtrichtung Reeser Straße unterwegs. Als sie die B57 überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Motorrollerfahrer, der die B57 in Richtung Kalkar befuhr. Bei der Kollision erlitt der 69-Jährige aus Kalkar schwerste Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Spezialklinik geflogen. Lebensgefahr konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen und stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens, ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.

Der PKW und das Kleinkraftrad wurden stark beschädigt. Beide Fahrzeuge wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Für die Unfallaufnahme erschien das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Kleve am Unfallort. Der polizeiliche Opferschutz kümmerte sich um die Angehörigen des verletzten Kalkarers.

Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Maßnahmen vor Ort bis 12:30 Uhr gesperrt. (cs)

