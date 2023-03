Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Diebstahl mit Messer

36-Jähriger in Untersuchungshaft

Kerken-Stenden (ots)

Am Freitag (24. März 2023) gegen 13:30 Uhr beobachtete ein 61-jähriger Zeuge aus Kerken einen Mann in der Kirche in Stenden am Mühlenweg, der Geld aus den Opferstöcken entwendete. Er informierte die Polizei und beschrieb den Tatverdächtigen. Dieser wurde von den Einsatzkräften an einem Supermarkt angetroffen. Es handelte sich um einen 36-jährigen Mann, der ohne festen Wohnsitz ist. Er führte bei dem Diebstahl ein Messer mit feststehender Klinge mit. Noch am Wochenende wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Zurzeit befindet sich der 36-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell