Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl auf Werkstattgelände, Zaun auf weiterem Gelände geöffnet

Goch (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen (27. März 2023) beschädigten unbekannte Täter den Zaun am Gelände einer Autowerkstatt an der Daimlerstraße. Sie gelangten so auf das Grundstück und suchten dann zwei Lagerzelte auf, in denen Autoreifen gelagert werden. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter zwischen 20 und 30 Sätze Autoreifen.

Auch auf einem an der Rückseite zum Grundstück angrenzenden Gelände eines Baustoffhandels an der Siemensstraße trieben die Unbekannten offenbar ihr Unwesen. Sie entfernten die Schrauben an zwei Doppelstabzäunen und versetzten einige Paletten auf dem Areal, gestohlen wurde aber nichts. Vielleicht wurden sie in ihrem Tun gestört.

Zeugen, die im Umfeld der Firmen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell