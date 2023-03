Kalkar (ots) - Wie jetzt zur Anzeige gebracht wurde, hat ein unbekannter Täter vermutlich schon am 20. März 2023 einen Kerzenleuchter aus einer Kirche an der Jan-Joest-Straße gestohlen. Der erbeutete Kerzenständer ist antik, besteht aus Messing und ist etwa 37 Zentimeter groß. Er stand auf einem Altar in der Sakramentenkapelle. Am vermutlichen Tattag fanden Arbeiten in der Kirche statt, so dass sie nicht verschlossen ...

